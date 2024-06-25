Apple планирует уволить 50% работников на заводах из-за автоматизации – СМИ

Издание The Information опубликовало новый отчет по Apple, из которого становится понятно, что компания фокусируется на автоматизации своего производства. В отчете отмечается, что Apple приказала менеджерам "сократить количество рабочих на линиях окончательного сборника iPhone на 50% в течение следующих нескольких лет", сообщает Mezha Media.

Согласно сообщению, этот приказ отдал Сабих Хан, старший вице-президент Apple по операционной деятельности. Такое решение было принято вскоре после жестоких столкновений между работниками линии сборки iPhone и полицией у завода первичного сборника Foxconn (специализирующейся на автоматизации производств) в ноябре 2022 года.

Для того чтобы сократить общую численность персонала, Apple фокусируется на автоматизации поставок и производства, от чего компания раньше отказывалась из-за "высоких авансовых затрат".

Оборудование, необходимое для автоматизации производства iPhone, может иногда стоить сотни миллионов долларов ежегодно. В некоторых случаях Apple с разной степенью успеха давила на партнеров-производителей, чтобы они сделали эти авансовые инвестиции.

За последний год Apple успешно автоматизировала отдельные этапы сборки iPhone, тесно сотрудничая с такими партнерами-производителями как Foxconn, Luxshare Precision и Pegatron. Например, полностью автоматизирована установка металлических пластин и гибких печатных плат без помощи человека.

По словам людей, работающих в цепочке поставок Apple, эти и другие подобные усилия позволили Apple ликвидировать тысячи рабочих мест в Китае. Сообщается, что в некоторых процессах сократили количество работников на 30%.

Отчет также указывает на пару приобретений, которые помогли Apple в автоматизации, такие как DarwinAI. Сейчас сообщается, что в прошлом году Apple приобрела компанию Drishti, которая анализирует видеозаписи с конвейеров для «обнаружения «узких мест» и производственных проблем в режиме реального времени».

Для iPhone 16 в этом году Apple изначально планировала автоматизировать процесс установки кнопок и других компонентов iPhone. Однако эти планы были отменены из-за высокого уровня брака.