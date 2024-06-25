Зеленський про ордери на Шойгу та Герасимова: Сподіваємося побачити їх за ґратами

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду, про видачу ордерів на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що Шойгу та Герасимова звинувачують у "скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні".

"Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами" , – зазначив президент.

Він зауважив, що рішення Міжнародного кримінального суду є "чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче" і того, що "жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності".