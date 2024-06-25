Зеленский об ордерах на Шойгу и Герасимова: Надеемся увидеть их за решеткой

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда, о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Шойгу и Герасимова обвиняют в "совершении ужасающих преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине".

"Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой" , – отметил президент.

Он отметил, что решение Международного уголовного суда является "четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно" и того, что "ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности".