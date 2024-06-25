Війська РФ залучають дітей до воєнних цілей проти України - Держдеп
Російські війська використовують дітей у воєнних цілях на війні проти України, зокрема примушуючи їх до військового обов’язку, або до того, щоб бути інформаторами чи живим щитом. Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр, повідомляє Укрінформ.
Представляючи звіт Державного департаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, Даєр вказала на деякі тривожні тенденції, пов’язані з Росією.
«Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку Росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна Росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми», - сказала Даєр.
За її словами, Держдеп втілює програми допомоги Україні у питанні загроз із торгівлею людьми у світі, а також країнам Східної Європи, куди багато хто втікає від війни в Україні.
«Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами», - заявила Даєр.
Вона додала, що всі діти, які були викрадені, піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми. Держдеп закликав усіх повернути дітей до своїх родин в Україні.
Даєр також повідомила про ще одну проблему -використання Росією іноземних бойовиків для ведення війни проти України.
«Звіти вказують на те, що російська влада, її посередники, приватні військові компанії та пов'язані з Росією сили використовують примус, обман і, можливо, силу для вербування іноземних громадян. Ми знаємо, що багато країн фактично припинили видачу віз, отже їхні громадяни навіть не можуть поїхати до Росії через цю конкретну проблему», - заявила дипломатка.