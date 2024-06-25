Війська РФ залучають дітей до воєнних цілей проти України - Держдеп

Російські війська використовують дітей у воєнних цілях на війні проти України, зокрема примушуючи їх до військового обов’язку, або до того, щоб бути інформаторами чи живим щитом.﻿ Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр, повідомляє Укрінформ.

Представляючи звіт Державного департаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, Даєр вказала на деякі тривожні тенденції, пов’язані з Росією.

«Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку Росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна Росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми» , - сказала Даєр.

За її словами, Держдеп втілює програми допомоги Україні у питанні загроз із торгівлею людьми у світі, а також країнам Східної Європи, куди багато хто втікає від війни в Україні.

«Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами» , - заявила Даєр.

Вона додала, що всі діти, які були викрадені, піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми. Держдеп закликав усіх повернути дітей до своїх родин в Україні.

Даєр також повідомила про ще одну проблему -використання Росією іноземних бойовиків для ведення війни проти України.