Войска РФ привлекают детей к военным целям против Украины - Госдеп

Российские войска используют детей в военных целях на войне против Украины, в частности принуждая их к воинской обязанности, или к тому, чтобы быть информаторами или живым щитом. Об этом на брифинге заявила посол США по особым поручениям по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Дайер, сообщает Укринформ.

Представляя отчет Государственного департамента о торговле людьми в мире за 2024 год, Дайер указала на некоторые тревожные тенденции, связанные с Россией.

«Мы отслеживаем ряд тревожных тенденций в случае России, вызывающих беспокойство. Очевидно, что одной из них является война России против Украины и большая уязвимость убегающих от этой войны беженцев, особенно женщин и детей. Это то, на что мы обращаем особое внимание в отчете о торговле людьми» , - сказала Дайер.

По ее словам, Госдеп воплощает программы помощи Украине в вопросе угроз с торговлей людьми в мире, а также странам Восточной Европы, куда многие убегают от войны в Украине.

«Мы также внимательно следим за российскими войсками, в частности, за использованием детей в военных целях в Украине. Мы заметили, что поступают сообщения о том, что детей заставляют выполнять воинскую обязанность, а также служить информаторами и живыми щитами» , - заявила Дайер.

Она добавила, что все дети, которые были похищены, подвергаются чрезвычайному риску торговли людьми. Госдеп призвал всех вернуть детей в свои семьи в Украине.

Даер также сообщила об еще одной проблеме - использовании Россией иностранных боевиков для ведения войны против Украины.