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До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна

До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна

Президент Володимир Зеленький повідомив, що до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру приєдналася ще одна держава – Гаяна.﻿ Про це очільник держави повідомив у соцмережі Х.

«Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки», –  заявив Зеленський.

За його словами, міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає з кожним днем.

«Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації», – додав Президент.

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