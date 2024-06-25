До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна

Президент Володимир Зеленький повідомив, що до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру приєдналася ще одна держава – Гаяна.﻿ Про це очільник держави повідомив у соцмережі Х.

«Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки» , – заявив Зеленський.

За його словами, міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає з кожним днем.