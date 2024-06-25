До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна
Президент Володимир Зеленький повідомив, що до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру приєдналася ще одна держава – Гаяна. Про це очільник держави повідомив у соцмережі Х.
«Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки», – заявив Зеленський.
За його словами, міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає з кожним днем.
«Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації», – додав Президент.