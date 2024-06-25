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К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна

К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна
Фото: Simon Walker

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к Общему коммюнике инаугурационного Саммита мира присоединилось еще одно государство – Гайана. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

«Благодарен Гаяне за присоединение к Общему коммюнике инаугурационного Саммита мира. Крайне важно, что видение справедливого мира, основанного на уважении целей и принципов Устава ООН, разделяет все большее количество стран Южной Америки», – заявил Зеленский.

По его словам, международная коалиция миролюбивых стран, приверженных этим принципам, растет с каждым днем.

«Мы продолжаем работать вместе над расширением глобальной поддержки Формулы мира и шагов, необходимых для ее реализации», - добавил Президент.

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