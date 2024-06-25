К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к Общему коммюнике инаугурационного Саммита мира присоединилось еще одно государство – Гайана. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

«Благодарен Гаяне за присоединение к Общему коммюнике инаугурационного Саммита мира. Крайне важно, что видение справедливого мира, основанного на уважении целей и принципов Устава ООН, разделяет все большее количество стран Южной Америки» , – заявил Зеленский.

По его словам, международная коалиция миролюбивых стран, приверженных этим принципам, растет с каждым днем.