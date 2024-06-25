Колишнього члена РНБО Гладковського після виїзду з України судитимуть заочно

Колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. ﻿З посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Економічна правда.

У пресслужбі розповіли, що 25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

У САП нагадали, що 2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

У листопаді 2023 року Олег Гладковський виїхав з України.

У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила колишнього топпосадовся в розшук.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував одного з підозрюваних у справі щодо завдання ДК "Укрспецекспорт", що входить до сфери управління "Укроборонпрому", збитків на майже 13 млн грн - близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО.