Бывшего члена СНБО Гладковского после выезда из Украины будут судить заочно

Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и постановила осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. ﻿Со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Экономическая правда.

В пресс-службе рассказали, что 25 июня 2024 года состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, которые обвиняются в нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

В САП напомнили, что 2 июля 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

В ноябре 2023 года Олег Гладковский выехал из Украины.

В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила бывшего топ-чиновника в розыск.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одного из подозреваемых по делу о нанесении ГК "Укрспецэкспорт", входящей в сферу управления "Укроборонпрома", убытков на почти 13 млн грн - близкого родственника бывшего первого заместителя секретаря СНБО.