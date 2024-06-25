Мінцифри: У ЦНАП відтепер можна оформити військово-облікові документи

У ЦНАП з вівторка, 25 червня, можна оформити військово-облікові документи з QR-кодом. Це можна зробити за 15 хвилин. З посиланням на Мінцифри, повідомляє Новое время.

Як зазначили у Мінцифри, після уточнення облікових даних українці зможуть отримати документ із QR-кодом, за яким перевірятимуть справжність документа. Документ буде сформовано, якщо у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є потрібна інформація про заявника.

У Мінцифри зазначають, що спочатку військовозобов'язаний має прийти до ЦНАПу, надати актуальну інформацію про себе та підтвердити її. Після цього адміністратор вносить дані до електронної системи, інформація автоматично підтягнеться до реєстру Оберіг. Тоді заявник зможе отримати свій документ із кодом.

За бажанням військовозобов'язаного адміністратор ЦНАП може відправити PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або відразу роздрукувати його. Якщо раніше людина отримувала виписку з печаткою та підписом про уточнення даних, вона зможе повторно звернутися до ЦНАП та отримати нову виписку з QR-кодом. Документ діє протягом року з моменту формування.