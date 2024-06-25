Минцифры: В ЦПАУ отныне можно оформить военно-учетные документы

В ЦПАУ со вторника, 25 июня, можно оформить военно-учетные документы с QR-кодом. Это можно сделать за 15 минут. Со ссылкой на Минцифры, сообщает Новое время.

Как отметили в Минцифры, после уточнения учетных данных украинцы смогут получить документ с QR-кодом, по которому будут проверять подлинность документа. Документ будет сформирован, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть нужная информация о заявителе.

В Минцифры отмечают, что сначала военнообязанный должен прийти в ЦНАП, предоставить актуальную информацию о себе и подтвердить ее. После этого администратор вносит данные в электронную систему, информация автоматически подтянется в реестр Оберег. Тогда заявитель сможет получить свой документ с кодом.

По желанию военнообязанного администратор ЦПАУ может отправить PDF-файл сформированного военно-учетного документа на электронную почту или сразу распечатать его. Если ранее человек получал выписку с печатью и подписью об уточнении данных, он сможет повторно обратиться в ЦПАУ и получить новую выписку с QR-кодом. Документ действителен в течение года с момента формирования.