Поліція знайшла причетних до нападу на ветерана у Дніпрі

Поліція встановила осіб, причетних до тортур та незаконного позбавлення волі колишнього добровольця та бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова у Дніпрі. З посиланням на дані Нацполіції, повідомляє Новое время.

Поліцейські Дніпропетровщини вже затримали одного з учасників подій.

Зазначається, що за фактом конфлікту поліція розпочала два кримінальні провадження — за незаконне позбавлення волі та тортури.

Поліцейські провели ряд обшуків на місцях проживання фігурантів, у ході яких вилучили речові докази, зокрема, зброю та одяг.

Після опрацювання доказів правоохоронці визначили роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Йому оголосили про підозру.