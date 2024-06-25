Поліція знайшла причетних до нападу на ветерана у Дніпрі
Поліція встановила осіб, причетних до тортур та незаконного позбавлення волі колишнього добровольця та бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова у Дніпрі. З посиланням на дані Нацполіції, повідомляє Новое время.
Поліцейські Дніпропетровщини вже затримали одного з учасників подій.
Зазначається, що за фактом конфлікту поліція розпочала два кримінальні провадження — за незаконне позбавлення волі та тортури.
Поліцейські провели ряд обшуків на місцях проживання фігурантів, у ході яких вилучили речові докази, зокрема, зброю та одяг.
Після опрацювання доказів правоохоронці визначили роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Йому оголосили про підозру.