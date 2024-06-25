Україна буде повноправним членом ЄС - звернення української влади

Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Це зробить європейський проєкт справді довершеним. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди початку переговорів про вступ України до ЄС у вівторок, 25 червня, повідомляє Корреспондент.

За його словами, уже відбулася перша міжурядова конференція України та ЄС. Це означає, що Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Тепер питання в технічній роботі, адаптації української системи до ЄС та політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним.

Це можливо лише з Україною у складі об’єднаної Європи – Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та «сірих зон», Європи миру – справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється, – сказав президент.

Він нагадав, що Україна подала заявку на вступ у Євросоюз 28 лютого 2022 року – на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ. У червні того ж року Європейська рада надала нашій державі статус кандидата на вступ, а у грудні ЄС ухвалив рішення про відкриття переговорів з Україною.