Украина будет полноправным членом ЕС – обращение украинской власти

Украина непременно станет полноправным членом Евросоюза. Это сделает европейский проект действительно совершенным. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС во вторник, 25 июня, сообщает Корреспондент.

По его словам, уже прошла первая межправительственная конференция Украины и ЕС. Это означает, что Украина обязательно будет полноправным членом Евросоюза. Теперь вопрос в технической работе, адаптации украинской системы к ЕС и политической воле Европы сделать европейский проект действительно совершенным.

Это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы – Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и серых зон, Европы мира – настоящего мира. Я благодарю всех, кто поддерживает Украину на этом пути, кто помогает и кто ради Украины бьется, – сказал президент.

Он напомнил, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 - на пятый день полномасштабного вторжения РФ. В июне того же года Европейский совет предоставил нашему государству статус кандидата на вступление, а в декабре ЕС принял решение об открытии переговоров с Украиной.