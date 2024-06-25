Зеленський підписав указ про звільнення голови Вінницької ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації, повідомляє Ділова столиця.

Указ №380/2024 оприлюднено на сайті голови держави.

"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою" , — йдеться в указі.

Зазначимо, напередодні у ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, п'яного Борзова, який начебто нацькував ТЦК на компанію хлопців на заправці, та їм роздали повістки.

Як повідомлялося, раніше 25 червня Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОДА.