Зеленский подписал указ об увольнении главы Винницкой ОГА
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности председателя Винницкой областной государственной администрации, сообщает Деловая столица.
Указ №380/2024 обнародован на сайте главы государства.
"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в указе.
Отметим, накануне в СМИ появилось видео, как утверждается, пьяного Борзова, который якобы натравил ТЦК на компанию ребят на заправке, и им раздали повестки.
Как сообщалось, ранее 25 июня Кабинет министров согласовал увольнение Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОГА.