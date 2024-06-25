Зеленский подписал указ об увольнении главы Винницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности председателя Винницкой областной государственной администрации, сообщает Деловая столица.

Указ №380/2024 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению" , — говорится в указе.

Отметим, накануне в СМИ появилось видео, как утверждается, пьяного Борзова, который якобы натравил ТЦК на компанию ребят на заправке, и им раздали повестки.

Как сообщалось, ранее 25 июня Кабинет министров согласовал увольнение Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОГА.