Остін вперше поговорив із новим міністром оборони Росії

Глава Пентагона Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим.﻿﻿ Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Українська правда.

За його словами, під час розмови глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що військовим відомствам Росії та США важливо зберегти комунікацію.

Остання розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року – тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.