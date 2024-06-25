Остин впервые поговорил с новым министром обороны России
Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Украинская правда.
По его словам, во время разговора глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно сохранить коммуникацию.
Последний разговор между представителями Минобороны США и России состоялся в марте 2023 года – тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.