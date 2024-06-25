Остин впервые поговорил с новым министром обороны России

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.﻿﻿ Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Украинская правда.

По его словам, во время разговора глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно сохранить коммуникацию.

Последний разговор между представителями Минобороны США и России состоялся в марте 2023 года – тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.