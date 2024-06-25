Зеленський анонсував "нову конкретику заради миру" у липні
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках Саміту миру на Росію продовжує збільшуватись тиск заради чесного закінчення цієї війни. Про це йдеться у зверненні Зеленського, повідомляє Українська правда.
"Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру", - сказав він.
Глава держави також відмітив, що офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства – це історичний результат. Він пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ України.
Також Зеленський згадав, про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо Шойгу та Герасимова.
"Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати", - сказав голова держави.