Зеленський анонсував "нову конкретику заради миру" у липні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках Саміту миру на Росію продовжує збільшуватись тиск заради чесного закінчення цієї війни.﻿﻿ Про це йдеться у зверненні Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру" , - сказав він.

Глава держави також відмітив, що офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства – це історичний результат. Він пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ України.

Також Зеленський згадав, про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо Шойгу та Герасимова.