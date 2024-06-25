Зеленский анонсировал "новую конкретику ради мира" в июле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках Саммита мира на Россию продолжает увеличиваться давление ради честного окончания этой войны.﻿﻿ Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского, сообщает Украинская правда.

"После Саммита мира уже восьмой участник, который присоединился к общему коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля – новая конкретика ради мира" , - сказал он.

Глава государства также отметил, что официальное начало переговоров с Евросоюзом по членству – это исторический результат. Он пообещал, что Украина точно реализует все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу отношений с ЕС и создать договор о вступлении Украины.

Также Зеленский упомянул о новых ордерах от Международного уголовного суда в отношении Шойгу и Герасимова.