Держдеп назвав РФ сталою глобальною загрозою

Росія є стійкою глобальною загрозою, що очевидно не лише через її війну проти України, але й експорт нестабільності у всьому регіоні ОБСЄ, а також у країнах Африки. Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер під час пресконференції у вівторок у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Ключовим моментом, на якому я хотіла б наголосити, є те, що Росія є стійкою глобальною загрозою, і не лише через свою діяльність в Україні, але й через свої активні зусилля з експорту нестабільності, сіяння плутанини і хаосу в усьому світі" , - заявила вона.

За словами Коултер, яка прибула до Відня на Щорічну конференцію ОБСЄ з огляду питань безпеки, на заході вона приверне увагу всіх країн-учасниць до війни Росії проти України, а також "до кампанії підривної діяльності, яку російський уряд проводить в усьому регіоні ОБСЄ".

"Війна, що триває в Україні, безумовно, є найяскравішою і найсерйознішою ілюстрацією агресії Кремля. Але, як я вже зазначила, це не єдиний приклад дестабілізаційної діяльності, яку він здійснює по всьому регіону ОБСЄ, що включає в себе випадки підпалів та спроби саботажу. Безумовно, ця інформація залишається критичним вектором діяльності російського уряду. І ми дуже уважно спостерігаємо за їхніми зловмисними впливом та діяльністю в Африці, а також за спробами вплинути на динаміку в Західній півкулі" , - заявила представниця Держдепу.

Коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу питання про те, яким чином НАТО реагуватиме на зловмисні дії РФ на території країн-членів, Коултер заявила, що найважливішим лишаються консультації та обмін інформацією, в тому числі розвідувальною, "щоб бути в курсі того, що відбувається на наших територіях".