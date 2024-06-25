Держдеп назвав РФ сталою глобальною загрозою
Росія є стійкою глобальною загрозою, що очевидно не лише через її війну проти України, але й експорт нестабільності у всьому регіоні ОБСЄ, а також у країнах Африки. Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер під час пресконференції у вівторок у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.
"Ключовим моментом, на якому я хотіла б наголосити, є те, що Росія є стійкою глобальною загрозою, і не лише через свою діяльність в Україні, але й через свої активні зусилля з експорту нестабільності, сіяння плутанини і хаосу в усьому світі", - заявила вона.
За словами Коултер, яка прибула до Відня на Щорічну конференцію ОБСЄ з огляду питань безпеки, на заході вона приверне увагу всіх країн-учасниць до війни Росії проти України, а також "до кампанії підривної діяльності, яку російський уряд проводить в усьому регіоні ОБСЄ".
"Війна, що триває в Україні, безумовно, є найяскравішою і найсерйознішою ілюстрацією агресії Кремля. Але, як я вже зазначила, це не єдиний приклад дестабілізаційної діяльності, яку він здійснює по всьому регіону ОБСЄ, що включає в себе випадки підпалів та спроби саботажу. Безумовно, ця інформація залишається критичним вектором діяльності російського уряду. І ми дуже уважно спостерігаємо за їхніми зловмисними впливом та діяльністю в Африці, а також за спробами вплинути на динаміку в Західній півкулі", - заявила представниця Держдепу.
Коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу питання про те, яким чином НАТО реагуватиме на зловмисні дії РФ на території країн-членів, Коултер заявила, що найважливішим лишаються консультації та обмін інформацією, в тому числі розвідувальною, "щоб бути в курсі того, що відбувається на наших територіях".
"Важко сказати, яких саме дій слід вжити, тому що конкретні дії залежать від того, який курс ви прокладаєте у відповідь на конкретну діяльність. Тому я вважаю, що, дивлячись на весь спектр діяльності, наші уряди повинні об'єднатися, ми повинні мати чітке розуміння того, які види діяльності здійснює російський уряд, і тоді ми зможемо найкращим чином організувати колективні відповіді як для зміцнення нашої власної безпеки, так і для того, щоб відповісти на дії Кремля", - відповіла представниця Держдепу.