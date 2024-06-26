Російський мільярдер купив елітний літак за $110 млн в обхід санкцій – ЗМІ
Власником нового бізнес-джета Airbus A320neo, який потрапив у Росію всупереч санкціям, що забороняють постачання іноземної авіатехніки, може бути один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Українська правда.
Ілієв перебуває під санкціями США і Великої Британії. Його статки, за даними Forbes, близько $3 млрд.
Дохід "Київської площі" (Ілієв володів половиною цього бізнесу) від оренди 2023 року - $1,76 млрд.
Ілієв купив свій літак на заміну старому Airbus A318CJ, розповіло одне з джерел. Друге підтверджує, що власник пов'язаний із групою "Київська площа".
Цей борт Airbus Corporate Jets випустила із заводу наприкінці 2019 року під серійним номером 8774. У січні 2020-го він перелетів до Базеля для оснащення vip-інтер'єром і фарбування - на це пішов цілий рік.
Літак купували через зареєстровану в Сан-Марино компанію з адресою на Мальті, він отримав номер T7-HHH. Влітку 2022-го Airbus ACJ320neo змінив прописку на азербайджанську і отримав інший номер 4K-5555. Потім він отримав таджицький номер EY-565 і 14 червня змінив прописку на російську і номер RA-73889.
Airbus A320neo став першим бізнес-джетом ACJ із сімейства NEO в Росії. Він є поліпшеною версією літаків сімейства Airbus A320. Лайнер може долати відстань в 11,1 тис. кілометрів з 25 пасажирами на борту, перебуваючи в повітрі до 13 годин. У всьому світі налічується всього десять таких бізнес-джетів.