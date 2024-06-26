Российский миллиардер купил элитный самолет за $110 млн в обход санкций – СМИ

Владельцем нового бизнес-джета Airbus A320neo, который попал в Россию вопреки санкциям, запрещающим поставки иностранной авиатехники, может быть один из основателей компании "Киевская площадь" Зарах Илиев. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Украинская правда.

Илиев находится под санкциями США и Великобритании. Его состояние, по данным Forbes, около $3 млрд.

Доход "Киевской площади" (Илиев владел половиной этого бизнеса) от аренды в 2023 году - $1,76 млрд.

Илиев купил свой самолет на замену старому Airbus A318CJ, рассказал один из источников. Второй подтверждает, что владелец связан с группой "Киевская площадь".

Этот борт Airbus Corporate Jets выпустила с завода в конце 2019 года под серийным номером 8774. В январе 2020-го он перелетел в Базель для оснащения vip-интерьером и покраски - на это ушел целый год.

Самолет покупали через зарегистрированную в Сан-Марино компанию с адресом на Мальте, он получил номер T7-HHH. Летом 2022-го Airbus ACJ320neo сменил прописку на азербайджанскую и получил другой номер 4K-5555. Затем он получил таджикский номер EY-565 и 14 июня сменил прописку на российскую и номер RA-73889.

Airbus A320neo стал первым бизнес-джетом ACJ из семейства NEO в России. Он является улучшенной версией самолетов семейства Airbus A320. Лайнер может преодолевать расстояние в 11,1 тыс. километров с 25 пассажирами на борту, находясь в воздухе до 13 часов. Во всем мире насчитывается всего десять таких бизнес-джетов.