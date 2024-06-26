Курс валют НБУ на 26 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 26 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 червня зріс на 10 коп. до 40.6545 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 43.5450 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 20 коп. до 51.5580 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 45.4901 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 10.1297 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.654 500 EUR Євро 43,545 000 GBP Фунт стерлінгів 51,558 000 CHF Швейцарський франк 45.490 100 PLN Польський злотий 10.129 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.