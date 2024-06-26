Курс валют НБУ на 26 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 26 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 25 червня зріс на 10 коп. до 40.6545 за 1 долар.
Євро подорожчав на 3 коп. до 43.5450 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 20 коп. до 51.5580 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 45.4901 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 10.1297 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.654 500
|EUR
|Євро
|43,545 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51,558 000
|CHF
|Швейцарський франк
|45.490 100
|PLN
|Польський злотий
|10.129 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.