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Курс валют НБУ на 26 червня

Курс валют НБУ на 26 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 26 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 червня зріс на 10 коп. до 40.6545 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 43.5450 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 20 коп. до 51.5580 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 45.4901 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 10.1297 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.654 500 +0.104
EUR Євро 43,545 000 +0.0262
GBP Фунт стерлінгів 51,558 000 +0.2048
CHF Швейцарський франк 45.490 100 +0.0757
PLN Польський злотий 10.129 700 +0.0105

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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