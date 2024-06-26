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Курс валют НБУ на 26 июня

Курс валют НБУ на 26 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 июня, вырос на 10 коп до 40.6545 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 43.5450 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 20 коп до 51.5580 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 45.4901 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 10.1297 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.654500 +0.104
EUR Евро 43.545000 +0.0262
GBP Фунт стерлингов 51.558000 +0.2048
CHF Швейцарский франк 45.490100 +0.0757
PLN Польский злотый 10.129700 +0.0105

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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