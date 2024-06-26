Курс валют НБУ на 26 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 июня, вырос на 10 коп до 40.6545 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 43.5450 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 20 коп до 51.5580 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 45.4901 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 10.1297 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.654 500 EUR Евро 43.545 000 GBP Фунт стерлингов 51.558 000 CHF Швейцарский франк 45.490 100 PLN Польский злотый 10.129 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.