Північна Корея невдало випробувала гіперзвукову ракету
Північна Корея провела випробування гіперзвукової ракети, але воно закінчилося невдачею. Ракета пролетіла близько 250 кілометрів, повідомляє Українська правда.
Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що ракета була запущена з Пхеньяну або біля нього близько 5:30 ранку. Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять детальний аналіз.
Запуск відбувся після того, як Північна Корея різко розкритикувала прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt і попередила про вжиття заходів стримування проти того, що вона назвала "провокаційним актом".
Нагадаємо, авіаносець USS Theodore Roosevelt прибув у Пусан 22 червня для участі в тристоронніх навчаннях Південної Кореї та Японії.
Запуск ракети також відбувся після того, як Північна Корея підписала договір про всеосяжну стратегічну співпрацю з Росією, під час візиту Путіна до Пхеньяна.