Северная Корея неудачно испытала гиперзвуковую ракету

Северная Корея провела испытание гиперзвуковой ракеты, но оно закончилось неудачей. Ракета пролетела около 250 километров, сообщает Украинская правда.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что ракета была запущена из Пхеньяна или возле него около 5:30 утра. Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят детальный анализ.

Запуск состоялся после того, как Северная Корея резко раскритиковала прибытие в Южную Корею американского авианосца USS Theodore Roosevelt и предупредила о принятии мер сдерживания против того, что она назвала "провокационным актом".

Напомним, авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пусан 22 июня для участия в трехсторонних учениях Южной Кореи и Японии.

Запуск ракеты также состоялся после того, как Северная Корея подписала договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией, во время визита Путина в Пхеньян.