В РФ заявили про атаку безпілотників на військові об'єкти в Смоленській області

В Смоленській області(Російська Федерація) у ніч проти 26 червня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників. Цілями безпілотників стали якісь військові об'єкти в регіоні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У Міноборони РФ традиційно звітують про відбиття повітряного нападу. А в самому нальоті дронів РФ звинувачує Україну.

У звіті російського відомства стверджується про нібито знищення засобами ППО двох безпілотників літакового типу над територією Смоленської області.

Тим часом губернатор регіону Василь Анохін розповів, що область зазнала атаки двох дронів близько 04:00 за місцевим часом.

"Противник намагався атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі" , - йдеться в публікації чиновника у Telegram.

За його словами, безпілотники були "придушені" силами ППО, і що "жертв та руйнувань немає", але "на місцях працюють оперативні служби".