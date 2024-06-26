В РФ заявили об атаке беспилотников на военные объекты в Смоленской области

В Смоленской области (Российская Федерация) в ночь на 26 июня работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки беспилотников. Целями беспилотников стали некие военные объекты в регионе, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В Минобороны РФ традиционно отчитываются об отражении воздушного нападения. А в самом налете дронов РФ обвиняет Украину.

В отчете российского ведомства утверждается о якобы уничтожении средствами ПВО двух беспилотников самолетного типа над территорией Смоленской области.

Между тем губернатор региона Василий Анохин рассказал, что область подверглась атаке двух дронов около 04:00 по местному времени.

"Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе" , - говорится в публикации чиновника в Telegram.

По его словам, беспилотники были "подавлены" силами ПВО, и что "жертв и разрушений нет", но "на местах работают оперативные службы".