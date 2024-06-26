ГУР розповіло про роботу супутника від Притули, купленого за пожертви українців

Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, за майже два роки використання допоміг виявити та знищити тисячі ворожих об’єктів.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), повідомляє Українська правда.

"За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників "ICEYE" наші фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:

370 ― аеродроми;

238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 ― нафтобази та склади пального;

147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 ― військово-морські бази".

Також "народний супутник" допомагає стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом.

Зазначається, що перевага космічного апарата "ICEYE" ― у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою.

Крім того, "народний супутник" може точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора.

Нагадаємо, 18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомив, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік.