ГУР рассказало о работе спутника от Притулы, купленного за пожертвования украинцев
Космический аппарат "ICEYE", приобретенный за пожертвования украинцев фондом Сергея Притулы, за почти два года использования помог обнаружить и уничтожить тысячи вражеских объектов. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), сообщает Украинская правда.
За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников "ICEYE" наши специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:
- 370 - аэродромы;
- 238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;
- 153 - нефтебазы и склады горючего;
- 147 - склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
- 17 - военно-морские базы.
Также "народный спутник" помогает следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда относится и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом.
Отмечается, что преимущество космического аппарата "ICEYE" - в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой.
Кроме того, "народный спутник" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора.
Напомним, 18 августа 2022 года Сергей Притула сообщил, что его фонд за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии более чем на год.