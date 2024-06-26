У команді Трампа пояснили бачення завершення війни в Україні

Пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, заявили у виборчому штабі Дональда Трампа, повідомляє Голос Америки.

“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків” , - йдеться у письмовій відповіді від імені Стівена Ченга, директора із комунікацій виборчого штабу Трампа.

Також у повідомленні зазначається, що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”

“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно" , - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому свої пропозиції щодо завершення війни в Україні, який передбачає спонукання України та Росії якнайшвидше розпочати мирні переговори. План був розроблений генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлоггом та Фредом Флейцем. Келлог і Флейц працювали керівниками апарату в Раді національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках, а тепер обіймають керівні посади у прихильному до Трампа аналітичному центрі America First Policy Institute.

“Зокрема, США мають офіційно виступати за припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів. Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Проте майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах з Росією” , - йдеться в опублікованому плані центру America First Policy Institute.

Інший план "Проєкт 2025", також відомий як “Президентський проєкт переходу”, розроблений консервативним вашингтонським фондом Heritage Foundation.

У своєму "Мандаті на лідерство" "Проєкт 2025" віддає перевагу підходу між “ізоляціонізмом та інтервенціонізмом”, відповідно до якого військова участь США має чітко відповідати національним інтересам та бути фінансово відповідальною.

“Таким чином, щодо України подальша участь США має бути повністю оплачена; обмежуватись військовою допомогою (тоді як європейські союзники займаються економічними потребами України); і мати чітко визначену стратегію з точки зору національної безпеки, щоб не наражати на ризик життя американців”.

Президент США Джо Байден, який є головним опонентом Трампа на виборах, заявляє про підтримку України та обіцяє підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Але ця підтримка похитнулася цього року, коли республіканці в Конгресі шість місяців не затверджували пакет допомоги на 61 мільярд доларів.