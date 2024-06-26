В команде Трампа объяснили видение завершения войны в Украине

Приоритетом второго срока в должности президента Дональда Трампа в случае его переизбрания будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны вносить больший вклад в поддержку безопасности, заявили в избирательном штабе Дональда Трампа, сообщает Голос Америки.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили гораздо больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам" , - говорится в письменном ответе от имени Стивена Ченга, директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа.

Также в сообщении отмечается, что Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене".

"Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, будь Дональд Дж. Трамп президентом. Так грустно" , - говорится в ответе.

Напомним, советники экс-президента США Дональда Трампа представили ему свои предложения по завершению войны в Украине, которая предусматривает побуждение Украины и России как можно быстрее начать мирные переговоры. План был разработан генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлоггом и Фредом Флейцем. Келлог и Флейц работали руководителями аппарата в Совете национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах, а теперь занимают руководящие должности в приверженном Трампу аналитическом центре America First Policy Institute.

"В частности, США должны официально выступать за прекращение огня и урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Соединенные Штаты будут продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не будет продвигаться дальше и не нападет снова после прекращения огня или мирного соглашения. Однако предстоящая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией” , - говорится в опубликованном плане центра America First Policy Institute.

Другой план "Проект 2025", также известный как "Президентский проект перехода", разработан консервативным вашингтонским фондом Heritage Foundation.

В своем "Мандате на лидерство" "Проект 2025" предпочитает подход между "изоляционизмом и интервенционизмом", согласно которому военное участие США должно четко отвечать национальным интересам и быть финансово ответственным.

“Таким образом, в отношении Украины дальнейшее участие США должно быть полностью оплачено; ограничиваться военной помощью (в то время как европейские союзники занимаются экономическими потребностями Украины); и иметь четко определенную стратегию с точки зрения национальной безопасности, чтобы не подвергать риску жизни американцев”.

Президент США Джо Байден, являющийся главным оппонентом Трампа на выборах, заявляет о поддержке Украины и обещает поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно". Но эта поддержка пошатнулась в этом году, когда республиканцы в Конгрессе шесть месяцев не утверждали пакет помощи в 61 миллиард долларов.