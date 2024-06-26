Угорщина підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України – МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує запропонований Китаєм і Бразилією "консенсус із шести пунктів" для припинення російсько-української війни, в якому не згадується відновлення територіальної цілісності України.﻿ Про це угорський топдипломат сказав у телефонній розмові з китайським колегою Ван Ї, повідомляє Укрінформ.

"Консенсус із шести пунктів", запропонований спільно Китаєм і Бразилією, заклав гарну основу для майбутніх мирних переговорів. Угорщина повністю погоджується з цією важливою мирною ініціативою" , - заявив Сійярто.

Угорський міністр також подякував Китаю за його внесок "у боротьбу за мир".

Ван, своєю чергою, зауважив, що війна усе ще продовжується і навіть посилюється, тому світ потребує "більш об’єктивних, збалансованих і конструктивних голосів, а також прагматичніших і ефективніших зусиль для сприяння миру".

"Китай готовий продовжувати працювати з усіма країнами-однодумцями, формувати умови для миру та докладати зусиль для остаточної реалізації мирних переговорів" , - сказав китайський топдипломат.

Нагадаємо, Китай і Бразилія наприкінці травня оприлюднили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні", заявивши про підтримку мирної конференції, визнаної Україною і Росією, за рівноправної участі всіх сторін та з обговоренням усіх мирних планів.

При цьому сторони сформулювали шість пунктів, виконання яких, на їх думку, дасть змогу повернути мир в Україну, не згадавши при цьому відновлення територіальної цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.