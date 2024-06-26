Венгрия поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине – МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает предложенный Китаем и Бразилией "консенсус из шести пунктов" для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается восстановление территориальной целостности Украины. Об этом венгерский топдипломат сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой. Ван И, сообщает Укринформ.

"Консенсус из шести пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для предстоящих мирных переговоров. Венгрия полностью согласна с этой важной мирной инициативой" , - заявил Сийярто.

Венгерский министр также поблагодарил Китай за его вклад "в борьбу за мир".

Ван, в свою очередь, заметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в "более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматических и эффективных усилиях для содействия миру".

"Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров", - сказал китайский топдипломат.

Напомним, Китай и Бразилия в конце мая обнародовали общую позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и обсуждении всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упомянув при этом восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.