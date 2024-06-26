Зеленський на Донеччині: Деякі профільні урядовці не були тут пів року

Президент України Володимир Зеленський повідомив про поїздку на Донеччину, де зустрівся з військовими та представив нового командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова. Також президент розкритикував деяких урядовців, які не були поблизу фронту щонайменше пів року та сказав, що зробить "відповідні висновки".

Про це йдеться﻿ в повідомленні Зеленського у соцмережах.

"Разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам" , – сказав Зеленський.

Також президент провів нараду щодо безпеки та підтримки людей. "Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла" , – зазначив він.