Зеленский на Донетчине: Некоторые профильные чиновники не были здесь пол года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поездке в Донецкую область, где встретился с военными и представил нового командующего Объединенными силами Андрея Гнатова. Также президент подверг критике некоторых чиновников, которые не были вблизи фронта по меньшей мере пол года и сказал, что сделает "соответствующие выводы".

Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.

"Вместе с нашими воинами вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций.

Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков" , – сказал Зеленский.

Также президент провел совещание по безопасности и поддержке людей. "Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья" , – отметил он.