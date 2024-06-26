Зеленский на Донетчине: Некоторые профильные чиновники не были здесь пол года
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поездке в Донецкую область, где встретился с военными и представил нового командующего Объединенными силами Андрея Гнатова. Также президент подверг критике некоторых чиновников, которые не были вблизи фронта по меньшей мере пол года и сказал, что сделает "соответствующие выводы".
Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.
"Вместе с нашими воинами вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций.
Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", – сказал Зеленский.
Также президент провел совещание по безопасности и поддержке людей.
"Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья", – отметил он.
"И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - отметил президент.