"Укренерго": Обсяг відключень ввечері буде більшим

У вечірні години 26 червня обсяг відключень електрики буде більшим.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах" , – йдеться в повідомленні.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальним обсягом 25 026 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 200 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – в Запорізькій області.