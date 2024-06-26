"Укрэнерго": Объем отключений вечером будет больше

В вечерние часы 26 июня объем отключений электричества будет больше.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях" , – говорится в сообщении.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общий объем 25 026 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 200 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру без энергопитания остаются 466 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Запорожской области.