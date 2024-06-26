У США заявили, що "міст до НАТО" потрібен Україні для майбутнього члентства в Альянсі

Старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер пояснив, що саме мають на увазі союзники, коли говорять про створення "мосту до НАТО для України", повідомляє Голос Америки.

Карпентер підтвердив, що на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення на вступ: “Думаю, це було озвучено достатньо чітко”.

Водночас посадовець додав:

“З точки зору сприйняття загрози, ми перебуваємо у … досить хорошому положенні щодо України, все ще є деякі різні думки про те, як і коли може виглядати членство [України у НАТО, – ред.]. Однак, гадаю ми досить об'єднані [у цьому питанні]”.

Єдиними країнами, які виграють від відсутності єдності всередині НАТО, є Росія, Китай, Іран, Північна Корея тощо, сказав посадовець. “Тому ми хочемо єдності”, – додав він.

Міст до НАТО" потрібен, наголосив Карпентер, щоб Україна “могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля”.

“Деяким людям не подобається, але мені особисто подобається метафора про “міст до НАТО”, тому, що це саме те, чого ми намагаємося досягти [на шляху до майбутнього членства]” , – додав посадовець Білого дому.

Документ, який буде оприлюднено на саміті у Вашингтоні, каже посадовець Білого дому, забезпечить Україну саме “інституційним мостом до членства в НАТО” для того, щоб при отриманні запрошення у майбутньому, Україна була готова, спроможні і здатна підключатися до альянсу миттєво.

Рішення про вступ країни до НАТО мають затвердити консенсусом всі країни-члени Альянсу. На це зараз немає політичної волі від кожного члена НАТО. Ще одна затримка, нагадав Карпентер – країні слід провести додаткові реформи, а також заходи для досягнення оперативної сумісності з НАТО.

“Коли це буде зроблено, вони будуть повністю готові до того, щоб, як у випадку Фінляндії чи Швеції, процес вступу проходив виключно на основі ратифікацій і загалом стався настільки швидко, наскільки це можливо” , – сказав Карпентер.

Серед необхідних кроків – навчання, розвиток матеріально-технічного забезпечення, розбудова оборонних інституцій, підтримка мобілізації, навчання цивільних для залучення їх до армії, ротація військових, забезпечення пільг для ветеранів, медична підтримка тощо.

“Зараз в Україні цього немає. І тому ми повинні допомогти їм, і НАТО зробить це” , – запевнив Карпентер.

Він також додав, що Україна потребує допомоги НАТО у розробці мудрої стратегії, особливо на тлі невдач торішнього контрнаступу. Натомість посадовець відзначив високі втрати Росії під час цьогорічного наступу на Харківщину.