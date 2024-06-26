В США заявили, что "мост в НАТО" нужен Украине для будущего членства в Альянсе

Старший директор по Европе Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер пояснил, что именно имеют в виду союзники, когда говорят о создании "моста в НАТО для Украины", сообщает Голос Америки.

Карпентер подтвердил, что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление: "Думаю, это было озвучено достаточно четко".

В то же время чиновник добавил:

"С точки зрения восприятия угрозы, мы находимся в … достаточно хорошем положении по отношению к Украине, все еще есть некоторые разные мнения о том, как и когда может выглядеть членство [Украины в НАТО – ред.]. Однако, думаю, мы достаточно объединены [в этом вопросе]".

Единственными странами, которые выиграют от отсутствия единства внутри НАТО, являются Россия, Китай, Иран, Северная Корея и т.д. "Поэтому мы хотим единства", - добавил он.

Мост в НАТО" нужен, подчеркнул Карпентер, чтобы Украина "могла войти в альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля".

"Некоторым людям не нравится, но мне лично нравится метафора о "городах в НАТО", потому, что это именно то, чего мы пытаемся достичь [на пути к будущему членству]", - добавил чиновник Белого дома.

Документ, который будет обнародован на саммите в Вашингтоне, говорит чиновник Белого дома, обеспечит Украину именно "институционным мостом к членству в НАТО" для того, чтобы при получении приглашения в будущем Украина была готова, способна и способна подключаться к альянсу мгновенно.

Решения о вступлении страны в НАТО должны утвердить консенсусом все страны-члены Североатлантического союза. На это сейчас нет политической воли каждого члена НАТО. Еще одна задержка, напомнил Карпентер – стране следует провести дополнительные реформы, а также меры по достижению оперативной совместимости с НАТО.

"Когда это будет сделано, они будут полностью готовы к тому, чтобы, как в случае Финляндии или Швеции, процесс вступления проходил исключительно на основе ратификаций и в целом произошел настолько быстро, насколько это возможно" , - сказал Карпентер.

Среди необходимых шагов – обучение, развитие материально-технического обеспечения, развитие оборонных институтов, поддержка мобилизации, обучение гражданских для привлечения их в армию, ротация военных, обеспечение льгот для ветеранов, медицинская поддержка и т.д.

"Сейчас в Украине этого нет. Поэтому мы должны помочь им, и НАТО сделает это" , – заверил Карпентер.

Он также добавил, что Украина нуждается в помощи НАТО в разработке мудрой стратегии, особенно на фоне неудач прошлогоднего контрнаступления. В то же время чиновник отметил высокие потери России во время наступления на Харьковщину.