Генштаб: Окупанти намагаються просунутися в Часів Яр, атаку під Кліщіївкою відбито

Від початку доби вже відбулося 36 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими військами. Зокрема на Краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися в напрямку Часового Яру, триває бій. Також ЗСУ відбили штурм в напрямку Кліщіївки.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 26 червня.

Протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема, скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Також Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника.

Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку одна атака окупантів відбита. Водночас, тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог 5 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору. Підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка – Північне.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. В той самий час бій триває в районі Невельського.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.