Генштаб: Оккупанты пытаются продвинуться во Часов Яр, атака под Клищеевкой отбита

С начала суток произошло 36 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками. В частности, на Краматорском направлении оккупанты пытаются продвинуться в направлении Часового Яра, продолжается бой. Также ВСУ отразили штурм в направлении Клещеевки.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 26 июня.

За прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 2 ракет, 61 авиационный удар (в частности, сбросил 96 УАБ), совершил более 4000 обстрелов, 96 из них - из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления и 12 районов сосредоточения личного состава противника.

Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 УАБ, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки окупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении одна атака оккупантов отбита. В то же время продолжаются боевые действия в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество боестолкновений в настоящее время составляет шесть.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность русских окупантов. Сегодня враг 5 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Две атаки российских захватчиков отражены, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого идет боестолкновение. Атака в сторону Клещеевки уже отбита. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору. Подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника в направлении Горловка – Северное.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодняшний день уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеньевки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Прасковьевки успеха не имел. В то же время сражение продолжается в районе Невельского.

На Времивском направлении успеха не имела атака врага у Урожайного. Оккупанты отошли.

На Ореховском направлении потерпела неудачу два штурмовых действия оккупационных войск в районе Работино и вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.