Прем'єра Нідерландів офіційно затвердили на посаду генсека НАТО

Очільника уряду Нідерландів Марк Рютте офіційно затвердили на посаду генерального секретаря НАТО. Про це йдеться в повідомленні Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Минулого тижня румунський президент Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Рютте.

Невдовзі перед цим Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте.

Марк Рютте найдовше обіймав прем’єрську посаду у сучасній історії Нідерландів. Він вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.