Премьера Нидерландов официально утвердили на должность генсека НАТО

Главу правительства Нидерландов Марка Рютте официально утвердили на должность генерального секретаря НАТО. Об этом говорится в сообщении Альянса, сообщает Европейская правда.

На прошлой неделе румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО, что окончательно открыло путь к назначению Рютте.

Незадолго до этого Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте.

Рютте дольше всех занимал премьерский пост в современной истории Нидерландов. Он впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, который был премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.