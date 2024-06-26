У Криму пожежа на мисі Чауда, звідки запускають "Шахеди" – ЗМІ

У районі мису Чауда у Криму фіксували сильне задимлення, повідомляє Крим.Реалії.

"З траси Таврида здалеку видно дуже сильне задимлення сильної пожежі в районі мису Чауда, де розташований військовий полігон і звідки відбуваються запуски "Шахедів" – повідомив кореспондент.

Телеграм-канал "Крымский ветер" 20 червня повідомляв, що на мисі Чауда пролунав вибух, після чого над ним почав здійматися дим. За даними джерела каналу, на мисі вибухнув боєкомплект. Окупаційна влада вибух не коментувала.

За даними видання, в районі мису Чауда розташовані кілька військових об'єктів РФ, зокрема полігон. Наприкінці 80-х його було закрито, однак у 2016 році РФ знову відновила його роботу. Повітряні сили України стверджують, що сили РФ запускають із території полігону «шахеди» для ударів по Україні.