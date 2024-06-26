В Крыму пожар на мысе Чауда, откуда запускают "Шахеды" – СМИ

В районе мыса Чауда в Крыму фиксировали сильное задымление, сообщает Крым.Реалии.

"С трассы Таврида издалека видно очень сильное задымление сильного пожара в районе мыса Чауда, где находится военный полигон и откуда проходят запуски "Шахедов" – сообщил корреспондент.

Телеграм-канал "Крымский ветер" 20 июня сообщал, что на мысе Чауда раздался взрыв, после чего над ним начал подниматься дым. По данным источника канала, на мысе разразился боекомплект. Оккупационные власти взрыв не комментировали.

По данным издания, в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон. В конце 80-х он был закрыт, однако в 2016 году РФ снова возобновила его работу. Воздушные силы Украины утверждают, что силы РФ запускают с территории полигона "шахеды" для ударов по Украине.