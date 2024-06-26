Держдеп: США готові вжити заходів у разі втручання РФ у вибори

Сполучені Штати залишаються пильними до російської загрози й готові вжити відповідних заходів у разі спроб Росії вплинути на результати президентських виборів у листопаді цього року. Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер, повідомляє Укрінформ.

"Ми задокументували їхні спроби вплинути на президентські вибори в США в 2016 році. Ми залишаємося пильними до російської загрози і продовжуватимемо стежити за ситуацією та вживатимемо відповідних заходів, рухаючись уперед" , - прокоментувала Коултер питання кореспондента агентства, чи спостерігають у Держдепі спроби Росії вплинути на результат президентських виборів у США у листопаді.

Вона також вказала на те, що Кремль намагається посіяти плутанину і поглибити розбіжності в суспільствах країн Заходу, зокрема, в Європі.

"Доброю новиною є те, що після нещодавніх виборів до Європейського парламенту дехто пророкував лавиноподібне зростання кількості голосів партій, які, можливо, є скептиками європейського проєкту. Але за результатами виборів ми побачили, що проєвропейський центр переміг. Тому я думаю, що це важливо відзначити" , - заявила представниця Держдепу.

Раніше в публікації Bloomberg із посиланням на представників Офісу директора національної розвідки США зазначалося, що дедалі більше ворогів США – на чолі з Росією – прагнуть вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм, а також використання ШІ, у тому числі, щоби підірвати підтримку України з боку США.