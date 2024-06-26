Госдеп: США готовы принять меры в случае вмешательства РФ в выборы

Соединенные Штаты остаются внимательны к российской угрозе и готовы принять соответствующие меры в случае попыток России повлиять на результаты президентских выборов в ноябре этого года. Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, сообщает Укринформ.

"Мы задокументировали их попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Мы остаемся внимательны к российской угрозе и будем продолжать следить за ситуацией и будем принимать соответствующие меры, двигаясь вперед" , - прокомментировала Коултер вопросы корреспондента агентства, наблюдают ли у Госдепа результат президентских выборов в США в ноябре.

Она также указала на то, что Кремль пытается посеять путаницу и углубить разногласия в обществах стран Запада, в частности, в Европе.

"Хорошей новостью является то, что после недавних выборов в Европейский парламент некоторые предсказывали лавинообразный рост числа голосов партий, которые, возможно, являются скептиками европейского проекта. Но по результатам выборов мы увидели, что проевропейский центр победил. Поэтому я думаю, что это важно отметить" , - заявила представитель Госдепа.

Ранее в публикации Bloomberg со ссылкой на представителей Офиса директора национальной разведки США отмечалось, что все большее число врагов США – во главе с Россией – стремятся повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью нанятых коммерческих фирм, а также использования ИИ, в том числе, чтобы взорвать поддержку Украины со стороны США.