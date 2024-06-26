Окупанти все ще заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську – ОТУВ "Харків"

Російські військові надалі залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх, повідомляє Радіо Свобода.

"Цей анклав залишається заблокований силами оборони України. Вони (інші російські сили – ред.) намагаються туди пробитися... Вони здійснюють атаки, але наші сили оборони їх відбивають" , – сказав Повх.

Раніше, 15 червня, військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що приблизно 200 російських військових опинилися в оточенні на Вовчанському агрегатному заводі після того, як намагались форсувати річку Вовча. Згодом аналітики проєкту DeepState повідомили, що сили оборони України взяли під контроль підходи до цього заводу 1 червня.

Російські сили зранку 10 травня розпочали наступальні дії в Харківській області уздовж українсько-російського кордону. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 25 червня на Харківському напрямку російські війська вісім разів атакували позиції ЗСУ в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого.

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